Семь стран призвали РФ отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

Семь западных стран выпустили совместное заявление с призывом к России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, распространенный Советом безопасности ООН.

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Среди стран, в частности, США, Британия, Франция.

В заявлении РФ осуждается за незаконное присутствие военных страны на территории республик и обвиняется в действиях, направленных на аннексию.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения между РФ и Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении российского гражданства жителями республики.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Южная ОсетияАбхазия
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