Семь стран призвали РФ отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

Среди стран, в частности, США, Британия, Франция.

В заявлении РФ осуждается за незаконное присутствие военных страны на территории республик и обвиняется в действиях, направленных на аннексию.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения между РФ и Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении российского гражданства жителями республики.