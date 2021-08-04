Семь стран призвали РФ отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии
Семь западных стран выпустили совместное заявление с призывом к России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, распространенный Советом безопасности ООН.
Среди стран, в частности, США, Британия, Франция.
В заявлении РФ осуждается за незаконное присутствие военных страны на территории республик и обвиняется в действиях, направленных на аннексию.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения между РФ и Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении российского гражданства жителями республики.
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