Бывший советник Трампа призвал «дать отпор» РФ в Абхазии и Южной Осетии

Болтон считает, что НАТО не удалось достичь окончательного расширения после распада СССР и Организации Варшавского договора. Политик уточнил, что шесть стран Восточной Европы и Кавказа остались в «серой зоне» между РФ и границами Североатлантического альянса.

Бывший советник главы государства предложил убрать эту зону, присоединив ее к Западу. При этом Болтон считает, что наиболее стратегически важные для США страны этой территории — Украина и Грузия.

