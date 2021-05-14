Бывший советник Трампа призвал «дать отпор» РФ в Абхазии и Южной Осетии
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей статье для National Review призвал американскую администрацию «дать отпор российскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии».
Болтон считает, что НАТО не удалось достичь окончательного расширения после распада СССР и Организации Варшавского договора. Политик уточнил, что шесть стран Восточной Европы и Кавказа остались в «серой зоне» между РФ и границами Североатлантического альянса.
Бывший советник главы государства предложил убрать эту зону, присоединив ее к Западу. При этом Болтон считает, что наиболее стратегически важные для США страны этой территории — Украина и Грузия.
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