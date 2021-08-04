Путин подписал проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения между РФ и Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении российского гражданства жителями республики. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, министерству иностранных дел РФ поручено подписать данное соглашение от имени государства.

Как отмечается в соглашении, граждане РФ и Южной Осетии могут без отказа от имеющегося у них гражданства одной из сторон приобретать гражданство другой стороны, отмечает РИА ФАН. Совершеннолетние дееспособные граждане республики, состоявшие в гражданстве Южной Осетии на 26 августа 2008 года «и не утратившие его на день подачи заявления», могут обратиться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.

Дети до 14 лет получают гражданство родителей «при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства». Для несовершеннолетних, состоящих в гражданстве обеих стран, может быть выбрано одно гражданство: родителям необходимо подать совместное письменное заявление «о выходе ребенка из гражданства одной из сторон».

Имеющие два гражданства лица пользуются правами на образование, социальное обеспечение и медицинское обслуживание на территории постоянного проживания. Кроме того, граждане обеих сторон проходят военную службу на той территории, где они постоянно проживают на момент призыва.

