Секретарь СНБО Украины рассказал, что России грозит развал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Россию ждет развал. Он пояснил, что Россия столкнулась с демографическими проблемами, ее терзают «сложные религиозные вопросы», а также имеются непростые отношения с Китаем, сообщает портал Liga.net.

Для того, чтобы россияне чувствовали единство, президент РФ Владимир Путин якобы находит внешнего врага. При этом, по мнению Данилова, развал страны – это только вопрос времени.