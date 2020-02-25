Секретарь СНБО Украины рассказал, что России грозит развал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Россию ждет развал. Он пояснил, что Россия столкнулась с демографическими проблемами, ее терзают «сложные религиозные вопросы», а также имеются непростые отношения с Китаем, сообщает портал Liga.net.

Для того, чтобы россияне чувствовали единство, президент РФ Владимир Путин якобы находит внешнего врага. При этом, по мнению Данилова, развал страны – это только вопрос времени.

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Секретарь СНБО полагает, что все будет зависеть от цен на нефть и газ, а также влияния коронавируса на экономику Китая.

В сентябре 2019 года посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал мировое сообщество сделать своей целью развал Российской Федерации. Об этом он написал в своей колонке «Единственный способ справиться с Россией» на украинском портале. Дипломат тогда заявил, что для этого не нужны военные средства, достаточно изоляции с помощью санкций.


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ФОТО: pixabay.com
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