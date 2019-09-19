Посол Украины в Сербии призвал к развалу РФ
Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал мировое сообщество сделать своей целью развал Российской Федерации. Об этом он написал в своей колонке «Единственный способ справиться с Россией» на украинском портале.
Как отмечает «Газета.ру», по мнению дипломата, для этого не нужны военные средства, достаточно изоляции с помощью санкций.
«Дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества», — цитирует посла «Свободная пресса».
Ранее НСН писала, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России. Глава государства подчеркнул, что ограничительные меры – «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка».
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