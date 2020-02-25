Вакарчук уходит из Верховной рады
Украинский музыкант и политик Святослав Вакарчук принял решение уйти с должности депутата Верховной рады, сообщает ИА «Интерфакс-Украина».
Как сообщает телеканал «360», причиной для его ухода стало нарушение парламентом принципа «создания видения Украины как современного европейского государства». По словам Вакарчука, вместо того, чтобы работать на благо страны, политики предпочитают участие в межпартийных и внутрипартийных спорах, чем «деморализуют общество внутри страны и подрывают ее авторитет снаружи».
Теперь Святослав Вакарчук намерен вернуться к общественной деятельности.
Ранее на Украине анонсировали «новый майдан», инициаторами которого назывались лидеры трех украинских партий – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук. В этой связи президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН сказал, что призывы к протестам - не более чем пиар-ход, а также заверил, что денег для проведения майдана у политиков все равно не хватит.
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