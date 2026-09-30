Кравцов: В России появится удостоверение учителя
Удостоверение учителя будет введено в России. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
По словам чиновника, Минпросвет подготовил три проекта федеральных законов. Также ведомство разработало проект постановления правительства об удостоверении учителя, отмечает RT.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей в целях повышения престижа профессии и создания благоприятных условий их деятельности. Документ в том числе предусматривает установление единого образца удостоверения, которое подтверждает статус учителя.
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