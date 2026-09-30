Кравцов: В России появится удостоверение учителя

Удостоверение учителя будет введено в России. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

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По словам чиновника, Минпросвет подготовил три проекта федеральных законов. Также ведомство разработало проект постановления правительства об удостоверении учителя, отмечает RT.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей в целях повышения престижа профессии и создания благоприятных условий их деятельности. Документ в том числе предусматривает установление единого образца удостоверения, которое подтверждает статус учителя.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УчителяМинпросвет

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