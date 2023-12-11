Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству премьера Моравецкого

В голосовании приняли участие 456 из 460 депутатов нижней палаты польского парламента. Из них 190 человек высказались за выражение правительству Моравецкого доверия, 266 высказались против.

Таким образом, Моравецкий остался премьер-министром лишь технически - до тех пор, пока сейм не выдвинет своего кандидата на должность главы кабмина.

Ранее крупнейшая оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» в Польше пообещала привлечь к государственному трибуналу президента Анджея Дуду, главу правительства Матеуша Моравецкого и прочих политиков в случае своей победы на парламентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

