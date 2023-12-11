Премьер-министр Польши призвал ЕС отказаться от централизации
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу следует отказаться от централизации, сообщает РИА Новости.
По его словам, если объединение хочет выжить, то ему необходимо «отказаться от попыток присвоения очередных компетенций»
«Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций... особенно таких, как внешняя политика, безопасность, налоги, семейное право и множество других», — добавил политик.
Ранее президент Польши Анджей Дуда дал поручение Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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