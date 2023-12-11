Премьер-министр Польши призвал ЕС отказаться от централизации

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу следует отказаться от централизации, сообщает РИА Новости.

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По его словам, если объединение хочет выжить, то ему необходимо «отказаться от попыток присвоения очередных компетенций»

«Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций... особенно таких, как внешняя политика, безопасность, налоги, семейное право и множество других», — добавил политик.

Ранее президент Польши Анджей Дуда дал поручение Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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