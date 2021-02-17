Сегодня в Москве огласят приговор экс-главе Хабаровского края Виктору Ишаеву
Замоскворецкий суд Москвы 17 февраля огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края, экс-полпреду на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву, который обвиняется в растрате 7,5 млн рублей, передает ТАСС.
Видеотрансляция оглашения приговора будет организована для журналистов в 09:30 мск.
По делу также проходит экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. При этом Ишаев назвал свое дело заказным и сфабрикованным, а Кондратов, признав вину, попросил назначить ему условный срок.
По версии следствия, речь идёт о растрате в течение пяти лет денежных средств нефтяной компании. Махинации осуществлялись путём заключения по явно завышенным расценкам договора по аренде помещения для представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
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