Сегодня в Москве огласят приговор экс-главе Хабаровского края Виктору Ишаеву

По делу также проходит экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. При этом Ишаев назвал свое дело заказным и сфабрикованным, а Кондратов, признав вину, попросил назначить ему условный срок.

По версии следствия, речь идёт о растрате в течение пяти лет денежных средств нефтяной компании. Махинации осуществлялись путём заключения по явно завышенным расценкам договора по аренде помещения для представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.

