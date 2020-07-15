Обвинение экс-губернатору Ишаеву заменили на менее тяжкую статью

Обвинение бывшему губернатору Хабаровского края, экс-вице-президенту компании «Роснефть» Виктору Ишаеву переквалифицировали с мошенничества на растрату. Об этом проинформировала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она объявила о завершении расследования уголовного дела по обвинению Ишаева в растрате 7,5 миллиона рублей с использованием служебного положения, в особо крупном размере, передает ТАСС.

Вместе с Ишаевым обвиняемым проходит его соучастник. По версии следствия, речь идёт о растрате в течение пяти лет денежных средств нефтяной компании. Махинации осуществлялись путём заключения по явно завышенным расценкам договора по аренде помещения для представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.

Соучастником Ишаева был арендодатель помещения. По словам Петренко, следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего рассмотрения в суде.

До этого экс-губернатору вменялось особо крупное мошенничество. Чиновника задержали в конце марта нынешнего года и определили под домашний арест. Сам Ишаев своей вины не признает. При этом, его адвокат утверждает, что он возместил ущерб в 5,7 млн рублей.

