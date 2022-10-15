Себастьян Курц в мемуарах считает Путина сдержанным человеком

По словам Курца, российский лидер, с которым он встречался в должности главы австрийского МИДа и федерального канцлера, семь раз, был сдержанным. В личном общении пользовался немецким языком, которым владеет в совершенстве, пишет Газета.ru.

«Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая… Благодаря своему прошлому в ГДР, Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики», — рассказал Курц.

По словам бывшего канцлера, они с Путиным чаще всего обсуждали геополитические отношения между двумя странами, а также экономические связи.

Ранее бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назначен сопредседателем Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП), в работе которого принимают участие известные политики, общественные деятели и бывшие главы государств. Об этом сообщила пресс-служба совета.

