Себастьян Курц в мемуарах считает Путина сдержанным человеком

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в мемуарах, написанных совместно с публицистом Конни Бишофбергера, рассказал о своих встречах на высшем уровне, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. Отрывки из книги публикует РИА Новости.

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По словам Курца, российский лидер, с которым он встречался в должности главы австрийского МИДа и федерального канцлера, семь раз, был сдержанным. В личном общении пользовался немецким языком, которым владеет в совершенстве, пишет Газета.ru.

«Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая… Благодаря своему прошлому в ГДР, Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики», — рассказал Курц.

По словам бывшего канцлера, они с Путиным чаще всего обсуждали геополитические отношения между двумя странами, а также экономические связи.

Ранее бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назначен сопредседателем Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП), в работе которого принимают участие известные политики, общественные деятели и бывшие главы государств. Об этом сообщила пресс-служба совета.

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ФОТО: Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Фото с сайта Сибдепо.
ТЕГИ:КнигаВладимир ПутинСебастьян Курц
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