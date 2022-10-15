Себастьян Курц в мемуарах считает Путина сдержанным человеком
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в мемуарах, написанных совместно с публицистом Конни Бишофбергера, рассказал о своих встречах на высшем уровне, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. Отрывки из книги публикует РИА Новости.
По словам Курца, российский лидер, с которым он встречался в должности главы австрийского МИДа и федерального канцлера, семь раз, был сдержанным. В личном общении пользовался немецким языком, которым владеет в совершенстве, пишет Газета.ru.
«Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая… Благодаря своему прошлому в ГДР, Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики», — рассказал Курц.
По словам бывшего канцлера, они с Путиным чаще всего обсуждали геополитические отношения между двумя странами, а также экономические связи.
Ранее бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назначен сопредседателем Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП), в работе которого принимают участие известные политики, общественные деятели и бывшие главы государств. Об этом сообщила пресс-служба совета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+14 736 / сут.
Умерли
389 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+27 520 / сут.
- Байдену продали кесадилью с курицей в Tacos по скидке
- Себастьян Курц в мемуарах считает Путина сдержанным человеком
- Илон Маск: Россия пытается «убить» Starlink на Украине
- В Пензе умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев
- СМИ: США нечего противопоставить российскому «оружию Судного дня»
- Вильфанд предупредил о похолодании в центре европейской части России
- Власти Киевской области заявили о ракетном ударе
- Росморречфлот: Паромы в Крыму будут работать после восстановления моста
- КНДР провела артиллерийские стрельбы в ответ на действия «противников»
- СМИ: Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru