СМИ: Экс-канцлер Австрии Курц уйдет из политики
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц намерен сложить полномочия председателя Австрийской народной партии (АНП) и уйти из национальной политики. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.
Как отмечает издание, Курц принял такое решение после рождения сына, о котором экс-кацлер сообщил 27 ноября.
В АНП указали, что Курц выступит с официальным заявлением в ближайшие часы. На посту председателя партии его сменит министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.
Себастьян Курц в октябре оставил должность канцлера из-за расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием, которое ведется против него. По данным следствия, бывший канцлер причастен к финансированию предвзятых соцопросов и информационных материалов в пользу его АНП за счет бюджетных средств.
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