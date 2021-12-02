СМИ: Экс-канцлер Австрии Курц уйдет из политики

Как отмечает издание, Курц принял такое решение после рождения сына, о котором экс-кацлер сообщил 27 ноября.

В АНП указали, что Курц выступит с официальным заявлением в ближайшие часы. На посту председателя партии его сменит министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Себастьян Курц в октябре оставил должность канцлера из-за расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием, которое ведется против него. По данным следствия, бывший канцлер причастен к финансированию предвзятых соцопросов и информационных материалов в пользу его АНП за счет бюджетных средств.

