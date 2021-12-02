СМИ: Экс-канцлер Австрии Курц уйдет из политики

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц намерен сложить полномочия председателя Австрийской народной партии (АНП) и уйти из национальной политики. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности

Как отмечает издание, Курц принял такое решение после рождения сына, о котором экс-кацлер сообщил 27 ноября.

В АНП указали, что Курц выступит с официальным заявлением в ближайшие часы. На посту председателя партии его сменит министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Себастьян Курц в октябре оставил должность канцлера из-за расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием, которое ведется против него. По данным следствия, бывший канцлер причастен к финансированию предвзятых соцопросов и информационных материалов в пользу его АНП за счет бюджетных средств.

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ФОТО: Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Фото с сайта Сибдепо.
ТЕГИ:Себастьян КурцАвстрия
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