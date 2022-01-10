Экс-канцлер Австрии назначен сопредседателем ЕСТП

Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назначен сопредседателем Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП), в работе которого принимают участие известные политики, общественные деятели и бывшие главы государств. Об этом сообщила пресс-служба совета.

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Так, Курц станет одним из руководителей ЕСТП, наряду с президентом совета со дня его основания в 2008 году Вячеславом Моше Кантором и бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Отмечается, что Курц получил большое общественное признание за борьбу с терроризмом, экстремизмом, антисемитизмом, а также за противодействие радикализации молодежи.

«Для меня большая честь стать членом этой влиятельной организации, чья деятельность направлена на борьбу с экстремизмом во имя укрепления толерантности на всем континенте», - отметил Курц.

В свою очередь Вячеслав Моше Кантор подчеркнул, что Курц на протяжении долгих лет реализовывает стратегию по искоренению расизма, экстремизма и нетерпимости. По его словам, Курц служит примером лидеров, которые понимают, что преподавать молодежи эти важнейшие уроки необходимо.

Европейский совет по толерантности и примирению – влиятельный консультативный орган в сфере развития толерантности, примирения и образования на международном уровне. Совет способствует формированию межнационального взаимопонимания и толерантности в различных сообществах.

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ФОТО: Пресс-служба Европейского совета по толерантности и примирению
ТЕГИ:ЭкстремизмТерроризмАвстрия
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