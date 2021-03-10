Сдвигается вправо. Песков не смог назвать дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена.

Он добавил, что нет даже ориентировочных сроков послания.

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«Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать», — цитирует Пескова «Газета.ру».

В прошлом году российский лидер обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники, что президент огласит ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюДмитрий Песков
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