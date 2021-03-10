Сдвигается вправо. Песков не смог назвать дату послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена.
Он добавил, что нет даже ориентировочных сроков послания.
«Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать», — цитирует Пескова «Газета.ру».
В прошлом году российский лидер обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.
Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники, что президент огласит ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля.
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