СБУ заочно предъявила обвинение замминистра обороны РФ Криворучко
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко по статьям о «ведении агрессивной войны».
В пресс-службе ведомства указали, что основанием для предъявления обвинения стало участие чиновника «в планировании, подготовке и осуществлении» специальной военной операции ВС РФ.
«Среди прочего... лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет «Искандер», - говорится в сообщении.
Ранее СБУ заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян: в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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