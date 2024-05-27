СБУ заочно предъявила обвинение замминистра обороны РФ Криворучко

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко по статьям о «ведении агрессивной войны».

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В пресс-службе ведомства указали, что основанием для предъявления обвинения стало участие чиновника «в планировании, подготовке и осуществлении» специальной военной операции ВС РФ.

«Среди прочего... лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет «Искандер», - говорится в сообщении.

Ранее СБУ заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян: в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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