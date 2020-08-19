СБУ открестилась от операции по задержанию «вагнеровцев»

Служба безопасности Украины назвала «обычным» фейком сообщения СМИ о том, что её сотрудники якобы участвовали в операции с целью задержания бойцов российской ЧВК «Вагнер».

«Также заявляем, что ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях», - говорится в заявлении на странице СБУ в Facebook.

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Обозначение одного из участников разговора как «офицер СБУ» - домысел и сознательная манипуляция, подчеркнули в украинской спецслужбе.

Более 30 граждан России были задержаны в Белоруссии. Власти страны назвали их «боевиками» российской ЧВК «Вагнер», целью которых якобы была дестабилизация обстановки в стране перед президентскими выборами. Однако позже Минск отпустил задержанных, которые рассказали журналистам, что направлялись через Белоруссию транзитом в другую страну.

Украинские издания СМИ «Цензор.нет» и «Украинская правда» распространили версию, согласно которой выманить россиян попыталась СБУ. План якобы состоял в том, чтобы при вылете россиян из Белоруссии в Турцию посадить самолёт на Украине под предлогом плохого самочувствия одного из пассажиров. Тогда россиян задержали бы для последующего обмена пленными.

Позже появилась запись разговора бойцов ЧВК с неким «Сергеем Петровичем» - предположительно, вербовщиком от СБУ.

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