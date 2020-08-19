Новости за ночь: СМИ связали историю «боевиков ЧВК» со спецоперацией Украины

Украина планировала задержать бойцов частной военной компании «Вагнер» при перелёте из Белоруссии в Турцию, но эта затея провалилась, сообщили украинские издания СМИ «Цензор.нет» и «Украинская правда». По их информации, СБУ рассчитывала, что по её сценарию одному из пассажиров на борту самолёта станет плохо, а лайнер приземлится на Украине, где россиян должны были задержать для последующего обмена пленными.

Спецоперацию назначили на 25 июля и доложили о ней президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако глава президентского офиса Андрей Ермак попросил перенести сроки на 30 июля из-за введения режима перемирия в Донбассе, пишет Ura.ru. Но 29 июля россиян задержали в Белоруссии: Минск заявил о планах «иностранных боевиков» дестабилизировать обстановку в стране перед президентскими выборами.