Новости за ночь: СМИ связали историю «боевиков ЧВК» со спецоперацией Украины

Украина планировала задержать бойцов частной военной компании «Вагнер» при перелёте из Белоруссии в Турцию, но эта затея провалилась, сообщили украинские издания СМИ «Цензор.нет» и «Украинская правда». По их информации, СБУ рассчитывала, что по её сценарию одному из пассажиров на борту самолёта станет плохо, а лайнер приземлится на Украине, где россиян должны были задержать для последующего обмена пленными.

Спецоперацию назначили на 25 июля и доложили о ней президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако глава президентского офиса Андрей Ермак попросил перенести сроки на 30 июля из-за введения режима перемирия в Донбассе, пишет Ura.ru. Но 29 июля россиян задержали в Белоруссии: Минск заявил о планах «иностранных боевиков» дестабилизировать обстановку в стране перед президентскими выборами.

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Начальник главного управления украинской разведки Василий Бурба доложил о провале спецоперации Зеленскому и потребовал проверить всех участников предыдущего совещания на полиграфе, подозревая, что среди них был предатель. Но Зеленский уволил его самого.

Белоруссия в конечном счёте передала задержанных россиян Москве. В офисе Зеленского раскритиковали такой шаг, назвав его безответственным и подрывающим принцип соседской взаимопомощи, отмечает «Газета.ру».

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