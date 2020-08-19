Выложена запись вероятной вербовки СБУ «российских бойцов ЧВК»

Украинская журналистка Янина Соколова выложила на своём Youtube-канале 20-минутное видео возможной вербовки офицером СБУ «российских бойцов ЧВК».

На записи вероятный сотрудник СБУ представляется «Сергеем Петровичем» и рекомендует себя «от Шамана». Затем он спрашивает поочередно у трёх предполагаемых сотрудников ЧВК об их боевом опыте в Донбассе.

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«Российские бойцы ЧВК» поочередно рассказали, какой у них был боевой опыт. Каждому из них предполагаемый офицер СБУ заявил, что их кандидатуру утвердил куратор.

Впоследствии эта вероятная провокация СБУ могла привести к задержанию в Белоруссии 33 россиян сотрудниками КГБ.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Киев планировал задержать бойцов частной военной компании «Вагнер» при перелёте из Белоруссии в Турцию, но эта затея провалилась.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Война На УкраинеПровокацияУкраина
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