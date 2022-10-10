СБУ объявила в розыск Марию Захарову
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову.
Согласно информации в базе данных МВД Украины, Захарова обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, совершённое представителем власти и повлекшим тяжёлые последствия» (статья 110, часть 3 Уголовного кодекса Украины).
Ранее по этой же статье СБУ Украины объявило розыск заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сообщает RT.
Всего в список разыскиваемых включены около 700 российских высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Совета безопасности Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- Два человека ранены при обстреле села Теткино Курской области
- «Нужна моя консультация?»: Медведев ответил на объявление себя в розыск
- «Месяц-полтора». Аксёнов рассказал, за какое время восстановят Крымский мост
- Роднина обвинила главу МОК в разрушении олимпийского движения
- Украина объявила о прекращении экспорта электроэнергии
- Глава Минэнерго Турции отправится в Россию для обсуждения поставок газа
- На переправе «Керчь – порт Кавказ» пустят четыре парома
- Посольство Казахстана призвало казахских подданных покинуть Украину
- Театр Ермоловой начал сотрудничать со Следственным комитетом
- Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru