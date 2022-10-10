СБУ объявила в розыск Марию Захарову

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову.

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Согласно информации в базе данных МВД Украины, Захарова обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, совершённое представителем власти и повлекшим тяжёлые последствия» (статья 110, часть 3 Уголовного кодекса Украины).

Ранее по этой же статье СБУ Украины объявило розыск заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сообщает RT.

Всего в список разыскиваемых включены около 700 российских высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Совета безопасности Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:СпецоперацияМВД РФМария ЗахароваРозыскСбу Украины
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