Киев намерен объявить Владимира Соловьёва в международный розыск
Госбюро расследований Украины в своём Facebook заявило, что инициирует объявление российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва в международный розыск.
В ведомстве отметили, что следователи уже «собрали необходимый пакет документов» для объявления «пропагандиста Кремля», за поддержку спецоперации ВС РФ в Украине, в международный розыск.
«Документы скоро будут направлены иностранным коллегам», - подчеркнули в ГБР.
Ранее работники итальянской Финансовой гвардии Италии арестовали недвижимость российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва, а также предпринимателя Алишера Усманова, сообщает «Свободная пресса».
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