Киев намерен объявить Владимира Соловьёва в международный розыск

В ведомстве отметили, что следователи уже «собрали необходимый пакет документов» для объявления «пропагандиста Кремля», за поддержку спецоперации ВС РФ в Украине, в международный розыск.

«Документы скоро будут направлены иностранным коллегам», - подчеркнули в ГБР.

Ранее работники итальянской Финансовой гвардии Италии арестовали недвижимость российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва, а также предпринимателя Алишера Усманова, сообщает «Свободная пресса».