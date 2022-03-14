Киев намерен объявить Владимира Соловьёва в международный розыск

Госбюро расследований Украины в своём Facebook заявило, что инициирует объявление российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва в международный розыск.

YouTube удалил основной и резервный каналы Владимира Соловьева

В ведомстве отметили, что следователи уже «собрали необходимый пакет документов» для объявления «пропагандиста Кремля», за поддержку спецоперации ВС РФ в Украине, в международный розыск.

«Документы скоро будут направлены иностранным коллегам», - подчеркнули в ГБР.

Ранее работники итальянской Финансовой гвардии Италии арестовали недвижимость российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва, а также предпринимателя Алишера Усманова, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТелеведущийРозыскУкраинаПропагандаВладимир Соловьёв
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры