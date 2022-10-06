Медведев пообещал заставить врагов России просить о пощаде

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости заставить врагов РФ просить о пощаде.

По его мнению, взывать к благоразумию «врагов» бесполезно и не нужно. Как считает Медведев, окончить «экономическое сражение» необходимо «их полной и безоговорочной капитуляцией».

Также зампред Совбеза назвал санкции Запада членовредительством, который наносит вред им самим.

Ранее в четверг стало известно, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России, в том числе потолок цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».