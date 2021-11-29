СБУ начала расследование подготовки «захвата власти» на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о начале расследования подготовки «захвата власти»в стране группой россиян и украинцев. Об этом сообщает ТАСС.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье 109 «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». В ведомстве не раскрывают количество и личности подозреваемых в захвате власти в стране.
Ранее 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что ему доложили о готовящемся в стране 1 декабря государственном перевороте.
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