Она сообщила, что киевской власти стоило бы пойти навстречу жителям Донбасса и согласиться обеспечить их всеми социальными правами. Помимо это, по мнению Савченко, негативно сказался и отказ ДНР и ЛНР от украинской валюты и ее замена на рубль. Она сообщила, что дало возможность «вывести украинскую валюту» отсутствие украинских товаров. Депутат уточнила, что все они идут из России, «поэтому покупать их надо в рублях».

Не обошла вниманием Савченко и предыдущую украинскую власть, которая усугубила ситуацию тем, что не работала в минском формате.

Ранее глава администрации президента Украины Игорь Костюк рассказал изданию «Новое время» о планах по созданию новой информационной стратегии по Донбассу. Непродуманной и безответственной в эфире НСН назвал идею Зеленского украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко.

