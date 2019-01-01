Савченко заявила о новом «проигранном бое» за Донбасс
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик можно считать еще одним «проигранным боем» Украины. Об этом она сообщила накануне, 1 июня, в эфира на телеканале NewsOne.
Она сообщила, что киевской власти стоило бы пойти навстречу жителям Донбасса и согласиться обеспечить их всеми социальными правами. Помимо это, по мнению Савченко, негативно сказался и отказ ДНР и ЛНР от украинской валюты и ее замена на рубль. Она сообщила, что дало возможность «вывести украинскую валюту» отсутствие украинских товаров. Депутат уточнила, что все они идут из России, «поэтому покупать их надо в рублях».
Не обошла вниманием Савченко и предыдущую украинскую власть, которая усугубила ситуацию тем, что не работала в минском формате.
Ранее глава администрации президента Украины Игорь Костюк рассказал изданию «Новое время» о планах по созданию новой информационной стратегии по Донбассу. Непродуманной и безответственной в эфире НСН назвал идею Зеленского украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко.
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