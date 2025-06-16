Нетаньяху заявил, что убийство Хаменеи завершило бы конфликт с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возможное устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не приведет к росту напряженности, а, напротив, может положить конец затяжному противостоянию между странами. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу ABC News.

Так глава израильского правительства прокомментировал сообщения западных СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп якобы заблокировал план Тель-Авива по ликвидации Хаменеи, опасаясь масштабной эскалации.

Лидер Ирана Хаменеи отверг переговоры с Трампом

На вопрос о возможном включении иранского лидера в число целей, Нетаньяху ответил уклончиво, отметив, что Израиль предпринимает «необходимые шаги» и уже действует против ключевых фигур иранской ядерной программы.

По словам премьера, действия Ирана якобы ведут регион к ядерному противостоянию, в то время как Израиль стремится остановить эскалацию. Он подчеркнул, что Тегеран, по его мнению, нацелен на «вечную войну», а противостоять такой стратегии возможно лишь силовыми мерами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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