СМИ: представитель «Талибана»* примет участие в ПМЭФ

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примет представитель афганского правительства движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация), сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Процесс происходит постепенно»: МИД РФ о признании талибов

Собеседник агентства утверждает, что на мероприятие приедет временный поверенный талибского правительства в России Джамал Насир Гарвал.

В апреле текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в афганское посольство была направлена нота о признании Гарвала временным поверенным в делах Афганистана в Москве. При этом, по её словам, речи об официальном признании талибского режима в Афганистане не идёт.

Ранее Гарвал заявил о намерении Афганистана покупать у России нефть и газ, а также подписать конкретные соглашения, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТалибанПМЭФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры