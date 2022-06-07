СМИ: представитель «Талибана»* примет участие в ПМЭФ
Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примет представитель афганского правительства движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация), сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Собеседник агентства утверждает, что на мероприятие приедет временный поверенный талибского правительства в России Джамал Насир Гарвал.
В апреле текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в афганское посольство была направлена нота о признании Гарвала временным поверенным в делах Афганистана в Москве. При этом, по её словам, речи об официальном признании талибского режима в Афганистане не идёт.
Ранее Гарвал заявил о намерении Афганистана покупать у России нефть и газ, а также подписать конкретные соглашения, сообщает RT.
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