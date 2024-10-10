В Израиле предотвратили подрыв небоскребов в Тель-Авиве
Израильские силовики предотвратили крупный теракт в торговом центре «Азриэли» в Тель-Авиве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.
Стражи порядка задержали пять человек, которые создали подпольную террористическую ячейку, связанную с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России).
Уточняется, что задержанные являются гражданам Израиля. Они проживали в городе Тайбе, где большинство населения - это израильские арабы.
По данным следствия, участники группировки намеревались подорвать торговый центр, с этой целью они изучали видеозаписи терактов в Сирии, чтобы определить необходимое для подрыва башен количество взрывчатки.
Ранее российские спецслужбы предотвратили теракт в здании УМВД в Смоленской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru