В Израиле предотвратили подрыв небоскребов в Тель-Авиве

Стражи порядка задержали пять человек, которые создали подпольную террористическую ячейку, связанную с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России).

Уточняется, что задержанные являются гражданам Израиля. Они проживали в городе Тайбе, где большинство населения - это израильские арабы.

По данным следствия, участники группировки намеревались подорвать торговый центр, с этой целью они изучали видеозаписи терактов в Сирии, чтобы определить необходимое для подрыва башен количество взрывчатки.

Ранее российские спецслужбы предотвратили теракт в здании УМВД в Смоленской области, сообщает RT.