Трамп считает, что Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана
Израиль может наносить удары по ядерным объектам на территории Ирана, считает экс-президент США, кандидат в главы государства Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе встречи с избирателями в штате Северная Каролина.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден высказал мнение, что удары Израиля по иранским ядерным объектам нецелесообразны.
По словам Трампа, Байден «неправ».
«Разве это не та цель, по которой вы бы нанесли удар? Ядерное оружие — это самый большой риск... Ответ должен был быть следующим: сначала бить по ядерным объектам и беспокоиться обо всем остальном после», — заявил политик.
Экс-президент считает, что Вашингтону нужно быть готовым к такому развитию событий.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис после ракетной атаки Ирана на Израиль.
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