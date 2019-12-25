Эрдоган насчитал в Ливии 2 тысячи наемников из России
Президент Турции Турции Реджеп Эрдоган в ходе визита в Тунис заявил о том, что в Ливии, где продолжается гражданская война, присутствуют бойцы частной военной компании «Вагнер».
Соответствующее заявление прозвучало в ходе совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.
Эрдоган, в частности, привел данные, согласно которым в Ливии воюют пять тысяч наемников из Судана и еще две тысячи – из России. При этом турецкий президент задался вопросом, что эти люди делают на территории «суверенного государства».
Ранее Эрдоган неоднократно говорил о своей поддержке Правительства национального согласия Ливии, которое признается западными странами. Режиму противостоит командующий Ливийской национальной армией, маршал Хафтар
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