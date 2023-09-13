Саркози: вступление Украины в НАТО станет провокацией в глазах России

Политик выразил мнение, что у Киева должен быть нейтральный статус, подкреплённый гарантиями безопасности от ООН или международного сообщества. По его словам, эта альтернатива «заслуживает обсуждения».

«Будет ли вступление Украины в НАТО способствовать миру или нет? Я думаю, что это будет провокация в глазах России», - заключил Саркози.

Ранее Апелляционный суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Политика приговорили к трем годам заключения (два из них — условно), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

