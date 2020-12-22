Санкционное дежавю: США подрезали крылья российскому авиапрому

Американские власти включили в новый санкционный список почти 60 китайских и 45 российских компаний, которые сотрудничают с вооружёнными силами своих стран и признаны «конечными военными пользователями». Перечень опубликовало Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (BIS).

Под новые санкции США попали, в частности, Служба внешней разведки (СВР), Министерство обороны РФ и специальный лётный отряд «Россия», а также корпорация «Иркут», «Гражданские самолёты Сухого», «Вертолёты России», государственная корпорация «Ростех». Впервые под американские ограничения попали структуры «Роскосмоса» и «Росатома». Кроме того, в перечне четыре частные компании.

Предполагается, что эти организации не смогут приобретать некоторые товары и технологии у США, о чём будут уведомлены информировать экспортеры и реэкспортеры американской продукции. Возможно как исключение российских компаний из списка, так и добавление в него новых предприятий.

Как отмечает РБК, новые санкции ударили не только по поставщикам не только военных, но и гражданских проектов, включая самолёты МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

«Мы уже забыли, как это — жить без санкций. Поэтому ничего нового», - отреагировали на ограничения в «Ростехе».

Стоит отметить, что о новых санкциях объявлено в декабре, когда у администрации Дональда Трампа остался всего месяц работы: в январе пост президента займёт Джо Байден. Антироссийскими санкциями напоследок «попрощалась» в декабре 2016 года и администрация предшественника Трампа, Барака Обамы. Тогда Вашингтон объявил о введении санкций против российских граждан и компаний, якобы причастных к организации кибератак на американские политические институты. Прощание получилось громким: США также выслали из страны 25 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и закрыло два диппредставительства РФ.

Тогда многие эксперты говорили, что Обама таким образом «насолил» Трампу, навязав ему обострение конфликта с Россией. Сам Трамп за время своего президентства избегал резких словесных выпадов против Москвы, а недавно даже усомнился в том, что в очередных хакерских проделках виноваты именно русские. Однако введению новых санкций его позиция не помешала. Кроме того, в декабре стало известно о закрытии генконсульства США во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге. Госсекретарь США Майк Помпео мотивировал это решение усилиями «по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации».