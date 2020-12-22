Санкционное дежавю: США подрезали крылья российскому авиапрому
Власти США ввели новый пакет санкций против России, на сей раз включив в список «конечных военных пользователей». И снова для этого выбран момент, когда один президент покидает Белый дом, а другой готовится к инаугурации: в 2016 году такое наследство избранному президенту Дональду Трампу оставила администрация Барака Обамы.
Американские власти включили в новый санкционный список почти 60 китайских и 45 российских компаний, которые сотрудничают с вооружёнными силами своих стран и признаны «конечными военными пользователями». Перечень опубликовало Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (BIS).
Под новые санкции США попали, в частности, Служба внешней разведки (СВР), Министерство обороны РФ и специальный лётный отряд «Россия», а также корпорация «Иркут», «Гражданские самолёты Сухого», «Вертолёты России», государственная корпорация «Ростех». Впервые под американские ограничения попали структуры «Роскосмоса» и «Росатома». Кроме того, в перечне четыре частные компании.
Предполагается, что эти организации не смогут приобретать некоторые товары и технологии у США, о чём будут уведомлены информировать экспортеры и реэкспортеры американской продукции. Возможно как исключение российских компаний из списка, так и добавление в него новых предприятий.
Как отмечает РБК, новые санкции ударили не только по поставщикам не только военных, но и гражданских проектов, включая самолёты МС-21 и Sukhoi Superjet 100.
«Мы уже забыли, как это — жить без санкций. Поэтому ничего нового», - отреагировали на ограничения в «Ростехе».
Стоит отметить, что о новых санкциях объявлено в декабре, когда у администрации Дональда Трампа остался всего месяц работы: в январе пост президента займёт Джо Байден. Антироссийскими санкциями напоследок «попрощалась» в декабре 2016 года и администрация предшественника Трампа, Барака Обамы. Тогда Вашингтон объявил о введении санкций против российских граждан и компаний, якобы причастных к организации кибератак на американские политические институты. Прощание получилось громким: США также выслали из страны 25 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и закрыло два диппредставительства РФ.
Тогда многие эксперты говорили, что Обама таким образом «насолил» Трампу, навязав ему обострение конфликта с Россией. Сам Трамп за время своего президентства избегал резких словесных выпадов против Москвы, а недавно даже усомнился в том, что в очередных хакерских проделках виноваты именно русские. Однако введению новых санкций его позиция не помешала. Кроме того, в декабре стало известно о закрытии генконсульства США во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге. Госсекретарь США Майк Помпео мотивировал это решение усилиями «по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации».
Решение о закрытии американских генконсульств в России раскритиковал бывший посол США в РФ Майкл Макфол: по его мнению, это удар по взаимодействию с российским обществом в целом, передаёт РЕН ТВ.
Однако вряд ли это смущает Помпео, который тут же заявил, что Россия входит в список врагов Америки, напоминает RT. В Кремле же считают, что закрытие генконсульств и не сможет ещё сильнее испортить двусторонние отношения.
Санкционное давление на Россию, очевидно, продолжится и при Байдене: в оборонный бюджет США на следующий год внесены санкции против компаний, работающих по проекту «Северный поток-2».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН предположил, что США продолжат бороться и с влиянием России на постсоветском пространстве.
«Стремление не допустить усиления России на постсоветском пространстве провозглашалось со стороны Соединенных Штатов официально и неоднократно. Можно вспомнить Хиллари Клинтон в прошлой администрации. Она прямо заявляла, что они никогда не допустят восстановление Советского Союза. Усиление взаимодействия с бывшими республиками может привести, с ее точки зрения, к восстановлению СССР, они этого "никогда не допустят". Это официальная позиция», - отметил он.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что санкции США даже помогают России, поскольку заставили подключить внутренние резервы и способствовали восстановлению отечественной промышленности.
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