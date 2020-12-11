«Компрометируют Кремль». В СПЧ оценили санкции США против Чечни
Член Совета по правам человека в эфире НСН рассказал, какой смысл несут ограничительные меры против чеченских спортсменов и ближнего круга главы региона Рамзана Кадырова.
Минфин США ввел санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого американские власти считают причастным к «серьезным нарушениям прав человека». Под ограничения вместе с чиновниками попали спортсмен Тимур Дугазаев, а также «тренер лошадей Кадырова» Сатиш Симар. Санкции позволяют заморозить активы в США и запретить американским гражданам любой бизнес с фигурантами перечня.
Член Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин в эфире НСН рассказал, зачем США ввели санкции не только против чиновников.
«Это способ наказать приближенных к Кадырову людей. Но санкции не имеют смысла, потому что сам Кадыров и его близкий круг за пределы Чечни выезжают редко. Для тренера лошадей Кадырова санкции стали, вероятно, поводом для гордости. Никто из них не собирался иметь счета или недвижимость в США или Европе, никто не собирался путешествовать по миру. Там немного не то воспитание и кругозор», - отметил он.
Каляпин оценил ситуацию с соблюдением прав человека в Чечне как критическую.
«В Чечне продолжаются похищения людей, жесткие преследования за любую критику. Людей избивают и заставляют извиняться в унизительных формах. Это касается не только террористов и религиозных экстремистов, а простых людей. Реакция федеральных органов власти на это практически нулевая. Всё меняется только в худшую сторону, потому что к этим историям уже все привыкли. Но санкции - это сигнал властям, что такая проблема есть, что это ненормально. Это компрометирует в том числе Кремль, так как есть молчаливое разрешение на такое поведение. Ведь Кадыров публично хвастается нарушением закона», - заключил член СПЧ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции США «дебилизмом». По его словам, «ничего абсурднее», чем борьба США со спортом и благотворительными организациями, «в истории человечества не было никогда». Кадыров также отметил, что санкции «никак не влияют» на развитие республики, добавив, что эти меры «аукнутся» США.
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