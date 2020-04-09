Санкции вместо борьбы с коронавирусом. Толстой о шведской агрессии

Вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой в эфире НСН связал предложение усилить антироссийские санкции с неэффективной борьбой с эпидемией в Швеции.

Шведские парламентарии призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По их мнению, возвращение Москвы в Совет Европы означает отмену антироссийских санкций: политики считают, что это неправильно.

Вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой в эфире НСН призвал не обращать внимание на единичные предложения об усилении санкций. Он выразил надежду, что в ПАСЕ еще остались здравомыслящие люди, которые эту идею не захотят поддерживать.

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«Мне кажется, что в Швеции сейчас очень сложная ситуация. Чтобы отвлечь людей от собственных просчетов в борьбе с болезнью решили в очередной раз поговорить об антироссийских санкциях. Дальше разговоров это дело не пойдет. Здравомыслящее большинство Ассамблеи, я уверен, их не поддержит. Всегда будут политики, будут люди, страны, которые будут пытаться каким-то образом навредить России. Надо к этому относиться спокойно, без суеты. Я думаю, очередные демарши так и останутся демаршами», - предположил он.

В конце января ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее и проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против России