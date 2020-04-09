Санкции вместо борьбы с коронавирусом. Толстой о шведской агрессии

«Мне кажется, что в Швеции сейчас очень сложная ситуация. Чтобы отвлечь людей от собственных просчетов в борьбе с болезнью решили в очередной раз поговорить об антироссийских санкциях. Дальше разговоров это дело не пойдет. Здравомыслящее большинство Ассамблеи, я уверен, их не поддержит. Всегда будут политики, будут люди, страны, которые будут пытаться каким-то образом навредить России. Надо к этому относиться спокойно, без суеты. Я думаю, очередные демарши так и останутся демаршами», - предположил он.

В конце января ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее и проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе.

