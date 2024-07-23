Санкции не проблема? Названа выгода Ирана от всеобъемлющего партнерства с РФ
Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана позволит Тегерану втянуться в процесс сближения с Москвой и ее партнерами в рамках международных объединений и структур, отметил в эфире НСН Раджаб Сафаров.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана поможет Тегерану нивелировать негативные последствия санкций Запада, а также вывести Исламскую республику на новый уровень развития, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва и Тегеран закончили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Грядущее подписание договора он назвал «историческим событием». О том, что Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор еще в январе сообщала пресс-служба Минобороны РФ по итогам переговоров глав оборонных ведомств двух стран по вопросам военного сотрудничества.
«Учитывая роль, место и значение Ирана в современном мире, его важное географическое и геополитическое расположение, Россия крайне заинтересована в развитии отношений с этой страной, точно так же, как Иран крайне заинтересован иметь более солидные отношения с Россией. Иран всегда находился и находится под жестким прессингом санкционного давления со стороны Запада во главе с США. Он постоянно испытывает на себе угрозы враждебных стран… Конечно, партнерство с такой страной, как Россия, нивелирует многие негативные последствия санкционной политики Запада. Во-вторых, взаимодействие с РФ задействует научно-технический, экономический, культурно-научный потенциал. Страна будет иметь возможность больше развиваться», – сказал Сафаров.
Он отметил, что договор о всеобъемлющем партнерстве позволит Тегерану втянуться в процесс сближения с Москвой и ее партнерами в рамках международных объединений.
«Этот договор позволит Ирану быстрее втянуться в процесс сближения с Россией и партнерами РФ в рамках международных объединений и структур. Стремление к более расширенным отношениям быстро создало условия для постоянного членства Ирана в ШОС и в БРИКС. Сейчас идет очень активная работа по сближению Ирана со странами Евразийского экономического союза. Думаю, что подписание такого соглашения между странами придаст новый импульс для того, чтобы Иран еще быстрее двигался в сторону действительного членства в ЕврАзЭС (Евразийском экономическом сообществе – ред. НСН). Подписание соглашения можно будет считать важнейшим достижением внешней политики России и выводом наших контактов на уровень, который действительно может повлиять на общее состояние мировой геополитики», – резюмировал собеседник НСН.
В июне подготовку межгосударственного договора временно приостановили – это произошло на фоне гибели иранского президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета и подготовки внеочередных выборов. Вместе с Раиси тогда погиб глава МИД Исламской республики, напоминает «Радиоточка НСН».
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