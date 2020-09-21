Санкции не помогут. Шушкевич сравнил влияние России и Европы на Белоруссию
Первый глава постсоветской Белоруссии в эфире НСН усомнился в эффективности санкций ЕС против Минска.
Главы МИД 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций против белорусских официальных лиц за фальсификацию результатов выборов. Принять решение помешал Кипр, который продолжает требовать санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Теперь вопрос рассмотрят лидеры стран, саммит пройдет в конце недели.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал в эфире НСН, кто больше всего может пострадать в Белоруссии от европейских санкций.
«Вся беда в том, что санкции предназначаются власти, а страдают от них люди. Если санкции будут не точечными, то их эффективность будет чрезвычайно мала», - сказал Шушкевич.
По его словам, принимать подобные санкции не очень целесообразно.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в свою очередь уточнил в эфире НСН, что санкции ЕС будут нести персональный характер и не должны затронуть граждан Белоруссии.
«ЕС далеко не един. Восточная Европа - Польша, Литва, Румыния - более настойчивы в своем санкционном давлении на Белоруссию. Западная Европа менее настойчива. При этом далеко не все в мире поддерживают подобную политику. Россия и Китай свое слово уже сказали», - отметил Дзермант.
Шушкевич при этом сравнил уровень влияния России и Европы на ситуацию в Белоруссии.
«Сделать что-нибудь извне для демократизации власти в Белоруссии Европа не в состоянии, потому что Россия бьет более высоким козырем, поддерживая несправедливую власть», - считает Шушкевич.
Европейский парламент ранее принял резолюцию о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и нелегитимности Александра Лукашенко по истечении его нынешнего срока полномочий главы государства. В документе также заявлено о поддержке протестного движения и требований мирной передачи власти.
Официальный Минск расценил позицию Европарламента как свидетельство непонимания процессов, происходящих в стране. Белорусский МИД заявил, что резолюция носит «явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса».
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