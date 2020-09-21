Санкции не помогут. Шушкевич сравнил влияние России и Европы на Белоруссию

По его словам, принимать подобные санкции не очень целесообразно.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в свою очередь уточнил в эфире НСН, что санкции ЕС будут нести персональный характер и не должны затронуть граждан Белоруссии.

«ЕС далеко не един. Восточная Европа - Польша, Литва, Румыния - более настойчивы в своем санкционном давлении на Белоруссию. Западная Европа менее настойчива. При этом далеко не все в мире поддерживают подобную политику. Россия и Китай свое слово уже сказали», - отметил Дзермант.

Шушкевич при этом сравнил уровень влияния России и Европы на ситуацию в Белоруссии.

«Сделать что-нибудь извне для демократизации власти в Белоруссии Европа не в состоянии, потому что Россия бьет более высоким козырем, поддерживая несправедливую власть», - считает Шушкевич.

Европейский парламент ранее принял резолюцию о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и нелегитимности Александра Лукашенко по истечении его нынешнего срока полномочий главы государства. В документе также заявлено о поддержке протестного движения и требований мирной передачи власти.

Официальный Минск расценил позицию Европарламента как свидетельство непонимания процессов, происходящих в стране. Белорусский МИД заявил, что резолюция носит «явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса».

