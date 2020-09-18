США и ЕС синхронно объявят о санкциях против Белоруссии

Соединённые Штаты Америки и Европейский союз рассчитывают на будущей неделе объявить совместно о санкциях в отношении Белоруссии. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Он уточнил, что синхронное объявление об ограничительных мерах будет сделано, скорее всего, в начале или середине предстоящий семидневки. Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон и Брюссель обсуждают возможность жёсткого реагирования в отношении официального Минска на события в Белоруссии, отмечает RT.

Европейский парламент накануне принял резолюцию о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и нелегитимности Александра Лукашенко по истечении его нынешнего срока полномочий главы государства. В документе также заявлено о поддержке протестного движения и требований мирной передачи власти.

Официальный Минск расценил позицию Европарламента как свидетельство непонимания процессов, происходящих в стране. Белорусский МИД заявил, что резолюция носит «явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса».

