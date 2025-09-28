В Самарской области при столкновении катера и баржи погиб человек

В Волжском районе Самарской области в результате столкновения частного катера и баржи погиб один человек. Об этом сообщает Тelegram-канал «112».

По данным источника, из-за происшествия еще один человек пострадал. Отмечается, что его доставили в больницу.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при столкновении двух моторных лодок в Республике Алтай пострадал один человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияПроисшествиеСмертьСамарская Область

