Санду приступила к консультациям по референдуму о вступлении Молдавии в Евросоюз

Молдавский лидер Майя Санду приступила к консультациям с журналистами, экспертами и лидерами общественного мнения касательно референдума о вступлении Кишинева в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента страны.

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Отмечается, что Молдавия находится на решающем этапе, члены Евросоюза проголосовали за начало переговоров о вступлении государства в блок.

Санду отметила, что настал черед граждан Молдавии заявить о том, что они стремятся «идти вперед, строить по-настоящему европейскую страну, где преобладают мир, стабильность и благополучие».

В консультациях будут участвовать представители местных сообществ, частного сектора, отраслей экономики, гражданского общества, а также политические партии.

Ранее сообщалось, что референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет вместе с президентскими выборами осенью 2024 года.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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