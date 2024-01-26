Санду приступила к консультациям по референдуму о вступлении Молдавии в Евросоюз

Шойгу: Россия за год в разы нарастила изготовление основных средств вооружения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует решения российских судов

Детский омбудсмен уверена, что детей нельзя лишать права выбирать, с кем из родителей остаться при разводе

На Всемирный фестиваль молодежи в России поступило 300 тысяч заявок

Жительница Челябинска родила сына весом 5,2 кг и ростом 61 см