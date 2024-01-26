Санду приступила к консультациям по референдуму о вступлении Молдавии в Евросоюз
Молдавский лидер Майя Санду приступила к консультациям с журналистами, экспертами и лидерами общественного мнения касательно референдума о вступлении Кишинева в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента страны.
Отмечается, что Молдавия находится на решающем этапе, члены Евросоюза проголосовали за начало переговоров о вступлении государства в блок.
Санду отметила, что настал черед граждан Молдавии заявить о том, что они стремятся «идти вперед, строить по-настоящему европейскую страну, где преобладают мир, стабильность и благополучие».
В консультациях будут участвовать представители местных сообществ, частного сектора, отраслей экономики, гражданского общества, а также политические партии.
Ранее сообщалось, что референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет вместе с президентскими выборами осенью 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru