Референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет осенью 2024 года в ЕС

Референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет вместе с президентскими выборами осенью 2024 года. Об этом заявил в эфире TVR-Moldova спикер молдавского парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу.

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По его словам, дата президентских выборов и референдума будет согласована с центральной избирательной комиссией страны. Гросу добавил, что голосование пройдет в октябре-ноябре 2024 года.

Также политик добавил, что дискуссии по этому вопросу пройдут со всеми европейскими партиями, правда, пока неизвестно, в каком формате их проведут.

Ранее вице-премьер, глава МИД и евроинтеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что страна намерена закончить переговоры о вступлении в Евросоюз к 2030 году.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:РеферендумПрезидентские ВыборыЕвросоюзМолдавия

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