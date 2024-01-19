Референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет осенью 2024 года в ЕС
Референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет вместе с президентскими выборами осенью 2024 года. Об этом заявил в эфире TVR-Moldova спикер молдавского парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу.
По его словам, дата президентских выборов и референдума будет согласована с центральной избирательной комиссией страны. Гросу добавил, что голосование пройдет в октябре-ноябре 2024 года.
Также политик добавил, что дискуссии по этому вопросу пройдут со всеми европейскими партиями, правда, пока неизвестно, в каком формате их проведут.
Ранее вице-премьер, глава МИД и евроинтеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что страна намерена закончить переговоры о вступлении в Евросоюз к 2030 году.
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