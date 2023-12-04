СМИ: саммит ЕС в декабре даст старт переговорам о членстве Украины и Молдавии
Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря официально дадут начало переговорам о вступлении Украины и Молдавии, утверждает Reuters.
Агентство ссылается на проект документа, содержащего выводы декабрьского саммита. При этом текст еще может измениться.
Также на саммите планируется предоставить Грузии статус кандидата при соблюдении ряда условий.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС.
В интервью французскому телеканалу LCI президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна присоединится к ЕС одновременно с Украиной и Молдавией. По ее мнению, это произойдет в 2029-2031 годах, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: россияне в третьем квартале перешли от покупок к продаже валюты на бирже
- СМИ: ВС РФ перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
- Режиссер Сокуров участвует во встрече Путина с членами СПЧ
- Гитарист Пугачевой подтвердил ее слова про потерю волос в Чернобыле
- Сенатор Климов: США не перестанут помогать Украине
- СМИ: саммит ЕС в декабре даст старт переговорам о членстве Украины и Молдавии
- Омский суд приговорил к лишению свободы пятерых черных риелторов
- Путин наградил Машкова орденом за вклад в развитие культуры и искусства
- В Москве пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 28 млн рублей
- Ушаков анонсировал визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru