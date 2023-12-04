СМИ: саммит ЕС в декабре даст старт переговорам о членстве Украины и Молдавии

Агентство ссылается на проект документа, содержащего выводы декабрьского саммита. При этом текст еще может измениться.

Также на саммите планируется предоставить Грузии статус кандидата при соблюдении ряда условий.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС.

В интервью французскому телеканалу LCI президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна присоединится к ЕС одновременно с Украиной и Молдавией. По ее мнению, это произойдет в 2029-2031 годах, сообщает «Радиоточка НСН».

