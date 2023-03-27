Санду предрекли поражение на следующих президентских выборах

По словам политика, в стране появляются новые лидеры. Их уровень поддержки среди молдаван растет, тогда как популярность Санду падает, подчеркнул он.

Додон полагает, что у нынешнего президента нет шансов избраться на второй срок. О своих планах на следующий электоральный цикл лидер ПСРМ говорить не стал.

По данным соцопроса компании Idata, уровень одобрения Санду составляет 21,2%. По сравнению с осенью прошлого года показатель упал на 14%.

Санду ранее поддержала переименование государственного языка республики на румынский, передает НСН.

