Санду предрекли поражение на следующих президентских выборах
Граждане Молдавии на новых выборах главы государства не поддержат президента Майю Санду, заявил в эфире телеканала N4 лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
По словам политика, в стране появляются новые лидеры. Их уровень поддержки среди молдаван растет, тогда как популярность Санду падает, подчеркнул он.
Додон полагает, что у нынешнего президента нет шансов избраться на второй срок. О своих планах на следующий электоральный цикл лидер ПСРМ говорить не стал.
По данным соцопроса компании Idata, уровень одобрения Санду составляет 21,2%. По сравнению с осенью прошлого года показатель упал на 14%.
Санду ранее поддержала переименование государственного языка республики на румынский, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Днепропетровске
- Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»
- МИД РФ назвал неадекватной реакцию стран на размещение в Белоруссии ядерного оружия РФ
- Санду предрекли поражение на следующих президентских выборах
- СМИ: В Бразилии школьник убил одного учителя и ранил еще четверых человек
- Чиновникам Польши запретят ставить TikTok на служебные смартфоны
- Жителя Праги будут судить за нашивку ЧВК «Вагнер» и букву Z на рюкзаке
- Министр обороны Украины подтвердил прибытие британских танков
- В результате схода оползня в Эквадоре погибли 16 человек
- Global Times: решение Путина по ядерному оружию стало сигналом для США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru