Санду предрекли поражение на следующих президентских выборах

Граждане Молдавии на новых выборах главы государства не поддержат президента Майю Санду, заявил в эфире телеканала N4 лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

Додон: ВСУ могут атаковать Приднестровье с согласия Санду

По словам политика, в стране появляются новые лидеры. Их уровень поддержки среди молдаван растет, тогда как популярность Санду падает, подчеркнул он.

Додон полагает, что у нынешнего президента нет шансов избраться на второй срок. О своих планах на следующий электоральный цикл лидер ПСРМ говорить не стал.

По данным соцопроса компании Idata, уровень одобрения Санду составляет 21,2%. По сравнению с осенью прошлого года показатель упал на 14%.

Санду ранее поддержала переименование государственного языка республики на румынский, передает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Игорь ДодонМайя СандуМолдавия

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