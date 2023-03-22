Президент Молдавии поддержала переименование государственного языка в румынский

Президент Молдавии Майя Санду в своих соцсетях заявил, что она одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.

Захарова назвала молдавский язык «важным явлением в мировой истории»

По её словам, этот документ подтверждает «историческую и неопровержимую истину», что «государственным языком Молдавии является румынский язык».

«Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю», - написала Санду.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что молдавского языка никогда не существовало, так он был искусственно создан Советским Союзом, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконМайя СандуМолдавияРумыния

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