Президент Молдавии поддержала переименование государственного языка в румынский

По её словам, этот документ подтверждает «историческую и неопровержимую истину», что «государственным языком Молдавии является румынский язык».

«Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю», - написала Санду.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что молдавского языка никогда не существовало, так он был искусственно создан Советским Союзом, сообщает RT.

