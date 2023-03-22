Президент Молдавии поддержала переименование государственного языка в румынский
Президент Молдавии Майя Санду в своих соцсетях заявил, что она одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.
По её словам, этот документ подтверждает «историческую и неопровержимую истину», что «государственным языком Молдавии является румынский язык».
«Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю», - написала Санду.
Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что молдавского языка никогда не существовало, так он был искусственно создан Советским Союзом, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Блинкен: США не берет в расчет заявления КНР о недопустимости поставок оружия на Тайвань
- NYT: Трампу не выдвинут обвинения 22 марта
- США хотят вернуться в ЮНЕСКО
- В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
- Президент Молдавии поддержала переименование государственного языка в румынский
- Спикер литовского сейма пожаловалась на Бога за поддержку России
- «Пари НН»засчитали техническое поражение в матче с московским «Торпедо»
- В «Роскосмосе» назвали сроки развертывания российской группировки «Арктика-М»
- Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на награждении в Кремле
- Пригожин предложил Блинкену поддержать ЧВК «Вагнер» в Африке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru