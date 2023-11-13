Санду обвинила Россию в неуважении интересов граждан Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду в эфире «Радио Молдова» заявила, что Россия не уважает интересы граждан республики.
По ее словам, у Кишинева был конструктивный подход к отношениям с Москвой.
«Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией», - сказала политик.
Санду возложила на РФ вину за сокращение объемов поставок газа в республику. Также она заявила о попытке Москвы сменить власть в Кишиневе.
Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ ранее сообщил, что Кишинев начал процедуру расторжения 70 договоров с Содружеством независимых государств (СНГ), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Санду обвинила Россию в неуважении интересов граждан Молдавии
- Президент Бразилии сравнил действия Израиля с атаками ХАМАС
- СМИ: в жилом доме на северо-западе Москвы произошел пожар
- Reuters: боевики убили более 70 человек в Буркина-Фасо
- Минобороны Израиля заявило о бегстве членов ХАМАС на юг сектора Газа
- Спецборт МЧС доставил эвакуированных из Газы россиян в Москву
- Минфин опроверг повышение ставок по льготной ипотеке на 2%
- Сенатор Павлова призвала «переориентировать» девушек с высшего образования на роды
- Кабмин утвердил индексы изменения платы за коммуналку в 2024-2028 годах
- TEZ TOUR: турецкие отели снизили цены на 30% на лето 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru