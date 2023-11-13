Санду обвинила Россию в неуважении интересов граждан Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду в эфире «Радио Молдова» заявила, что Россия не уважает интересы граждан республики.

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По ее словам, у Кишинева был конструктивный подход к отношениям с Москвой.

«Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией», - сказала политик.

Санду возложила на РФ вину за сокращение объемов поставок газа в республику. Также она заявила о попытке Москвы сменить власть в Кишиневе.

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ ранее сообщил, что Кишинев начал процедуру расторжения 70 договоров с Содружеством независимых государств (СНГ), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМайя СандуМолдавия

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