МИД выразил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ

Послу Молдавии в России Лилиану Дарию выразили протест из-за преследования в республике русскоязычных СМИ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

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«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии», - говорится в заявлении.

Президент Молдавии Майя Санду ранее обвинила Россию в подготовке вмешательства во всеобщие местные выборы в республике.

В интервью телеканалу TVR Moldova глава республиканского парламента и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал разорвать отношения с Содружеством независимых государств (СНГ), отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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