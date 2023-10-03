МИД выразил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ
Послу Молдавии в России Лилиану Дарию выразили протест из-за преследования в республике русскоязычных СМИ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.
В МИД напомнили о высылке из Молдавии руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова
«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии», - говорится в заявлении.
Президент Молдавии Майя Санду ранее обвинила Россию в подготовке вмешательства во всеобщие местные выборы в республике.
В интервью телеканалу TVR Moldova глава республиканского парламента и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал разорвать отношения с Содружеством независимых государств (СНГ), отмечает «Радиоточка НСН».
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