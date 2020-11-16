Санду лидирует во втором туре выборов президента Молдавии

Лидер проевропейской партии «Действие и солидарность», экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует с небольшим отрывом во втором туре выборов главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

После подсчета более 96,45% протоколов она получила 53,3%. У действующего президента Игоря Додона - 46,6%.

Додон пообещал сохранить русский язык и День Победы в случае победы на выборах

Напомним, 15 ноября в молдавской Варнице произошли столкновения сторонников оппозиции с силами правопорядка.

Известно, что участники приднестровского конфликта, а также отдельные депутаты парламента решили перекрыть дорогу и заблокировать доступ к избирательным участкам для граждан Молдавии, живущих на левом берегу Днестра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыМолдавия
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