Санду лидирует во втором туре выборов президента Молдавии

Лидер проевропейской партии «Действие и солидарность», экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует с небольшим отрывом во втором туре выборов главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

После подсчета более 96,45% протоколов она получила 53,3%. У действующего президента Игоря Додона - 46,6%.