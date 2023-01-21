Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета для вступления в НАТО
Кишинев может сменить нейтралитет, чтобы вступить в военный альянс. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в беседе с Politico.
При этом лидер Молдавии не сказала, о каком именно военнос альянсе идет речь.
«Сейчас идет серьезная дискуссия о том, способны ли мы защищать себя, можем ли делать это сами или войти в более крупный альянс. Если мы как нация в определенный момент придем к выводу, что нужно сменить нейтралитет, это произойдет с помощью демократического процесса», — отметила Санду.
Нейтралитет Молдавии предусмотрен в ее конституции. Данное положение основного закона исключает вхождение республики в НАТО или ОДКБ.
Ранее, 14 января, молдавские пограничники обнаружили обломки ракеты на севере страны, выясняется ее принадлежность, сообщает республиканское МВД в Telegram-канале. Остатки ракеты найдены в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны).
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