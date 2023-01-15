В упавшем в Молдавии фрагменте ракеты обнаружено 80 кг взрывчатки

Порядка 80 кг взрывчатки обнаружили молдавские саперы в боевой части фрагмента ракеты, упавшего на севере Молдавии. Об этом говорится на странице МВД республики в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

«Саперы обнаружили боеголовку на месте падения ракеты. <…> По предварительным данным, боевая часть снаряжена примерно 80 кг взрывчатого вещества», - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее, в субботу, молдавские пограничники обнаружили обломки ракеты на севере страны, выясняется ее принадлежность, сообщает республиканское МВД в Telegram-канале. Остатки ракеты найдены в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны).


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеРакетаМолдавия
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