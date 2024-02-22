«Пытаются оттащить от России»: Чепа пожаловался на регулярное давление на Приднестровье
Депутат Госдумы Андрей Чепа в разговоре с НСН допустил силовые провокации Молдавии на территории Приднестровья.
Россия постоянно находится в контакте с парламентом Приднестровья, также на этой территории находится небольшой контингент российских миротворцев, заявил НСН первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее сообщалось, что в Приднестровье пройдет съезд всех депутатов, созванный из-за обеспокоенности администрации давлением со стороны Молдавии, он запланирован на 28 февраля. При этом приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба заявил, что непризнанная республика на съезде депутатов может обратиться к Москве с просьбой о вхождении в состав России. Чепа подтверждает, что Кишинев постоянно пытается надавить на Приднестровье, чтобы вновь подчинить республику.
«В Приднестровье находится наш небольшой контингент миротворцев. Кишинев и соответствующие структуры оказывает большое давление на эту территорию, понимая, что другом Приднестровья является Россия. Давление ведется на регулярной основе. Это постоянная спланированная работа с целью возвращения Приднестровья в состав Молдавии, чтобы оттащить ее от России», - пояснил он.
По словам депутата, партия «Справедливая Россия – За правду» , членом которой он является, регулярно встречается с представителями Приднестровья для обмена мнениями по ситуации.
«В этом году состоятся выборы президента Молдавии. Политическая ситуация пока неблагоприятная для Майи Санду, у нее невысокий рейтинг, значит, нужно набирать голоса везде, в том числе и в Приднестровье. Сегодня предпринимаются различные шаги, пытаются разрушить отношения между Приднестровьем и Россией. Могут быть любые провокации вплоть до силовых. Поэтому ситуация непростая, нужно поступать аккуратно, я бы не спешил с заявлениями. Подождем, что скажет парламент Приднестровья», - резюмировал он.
Ранее экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба рассказал «Радиоточке НСН», что власти Приднестровья не заинтересованы в том, чтобы провоцировать Молдавию на вооруженный конфликт. При этом в случае его возникновения Россия может дать «пропорциональный» ответ.
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