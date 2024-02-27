В НАТО заявили, что поддержат Молдавию в случае присоединения Приднестровья к РФ
Если Приднестровье присоединится к России, НАТО пообещало поддержать Молдавию, сообщил заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ.
«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию», – заявил он румынскому телеканалу PRO TV.
Замгенсека НАТО указал, что 28 февраля в Тирасполе могут анонсировать намерение подписать новые торговые соглашения между РФ и Приднестровьем. Джоанэ назвал это незаконным.
Ранее в Приднестровье опровергли намерение попросить о присоединении к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАТО заявили, что поддержат Молдавию в случае присоединения Приднестровья к РФ
- Макрон допустил возможность отправки войск стран Запада на Украину
- Израиль может дать Украине систему раннего предупреждения о ракетных ударах
- В Конгрессе призвали отстранить Байдена от власти
- Макрон: ЕС создал коалицию для поставок Украине ракет
- Дуда: В НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину
- Стоимость биткоина превысила 54 тысячи долларов
- СК заведет дело по сообщению об истязании ребенка в Башкирии
- СМИ: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния
- Макрон: Запад не желает воевать с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru