В НАТО заявили, что поддержат Молдавию в случае присоединения Приднестровья к РФ

Если Приднестровье присоединится к России, НАТО пообещало поддержать Молдавию, сообщил заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ.

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«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию», – заявил он румынскому телеканалу PRO TV.

Замгенсека НАТО указал, что 28 февраля в Тирасполе могут анонсировать намерение подписать новые торговые соглашения между РФ и Приднестровьем. Джоанэ назвал это незаконным.

Ранее в Приднестровье опровергли намерение попросить о присоединении к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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