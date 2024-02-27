В НАТО заявили, что поддержат Молдавию в случае присоединения Приднестровья к РФ

«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию», – заявил он румынскому телеканалу PRO TV.

Замгенсека НАТО указал, что 28 февраля в Тирасполе могут анонсировать намерение подписать новые торговые соглашения между РФ и Приднестровьем. Джоанэ назвал это незаконным.

Ранее в Приднестровье опровергли намерение попросить о присоединении к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

