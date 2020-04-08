Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от Демократической партии США Берни Сандерс решил выйти из президентской гонки. Таким образом, единственным соперником действующего президента Дональда Трампа в кампании 2020 года станет бывший вице-президент Джо Байден.
К началу апреля Байден оказался в лидерах в праймериз демократов. Ему удалось заручиться поддержкой 1201 делегата-выборщика, тогда как у Сандерса было только 896.
Для выхода в «финал» один из кандидатов должен был набрать не менее 1991 голоса.
Сам Трамп уже набрал необходимое количество голосов среди республиканцев, что позволит ему выдвинуться на второй срок.
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