Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор от Демократической партии США Берни Сандерс решил выйти из президентской гонки. Таким образом, единственным соперником действующего президента Дональда Трампа в кампании 2020 года станет бывший вице-президент Джо Байден.

«Супервторник» имени Байдена

К началу апреля Байден оказался в лидерах в праймериз демократов. Ему удалось заручиться поддержкой 1201 делегата-выборщика, тогда как у Сандерса было только 896.

Для выхода в «финал» один из кандидатов должен был набрать не менее 1991 голоса.

Сам Трамп уже набрал необходимое количество голосов среди республиканцев, что позволит ему выдвинуться на второй срок.

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ФОТО: Flickr.com// Gage Skidmore
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