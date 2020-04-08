Сандерс вышел из президентской гонки

К началу апреля Байден оказался в лидерах в праймериз демократов. Ему удалось заручиться поддержкой 1201 делегата-выборщика, тогда как у Сандерса было только 896.



Для выхода в «финал» один из кандидатов должен был набрать не менее 1991 голоса.



Сам Трамп уже набрал необходимое количество голосов среди республиканцев, что позволит ему выдвинуться на второй срок.

